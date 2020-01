POKERISSIMO DI OKLAHOMA CITY SENZA GALLINARI, JAMES DA RECORD

ROMA (ITALPRESS) – Quinta vittoria consecutiva per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Thunder violano il parquet dei Minnesota Timberwolves per 113-104 lasciando a riposo l’azzurro Danilo Gallinari; il top-scorer dell’incontro è il ‘padrone di casa’ Karl-Anthony Towns, autore di 37 punti. LeBron James sempre più nella storia: i suoi Los Angeles Lakers cadono per 108-91 sul campo dei Philadelphia 76ers ma il fuoriclasse di Akron, infilando 29 punti, supera Kobe Bryant al terzo posto della graduatoria dei migliori realizzatori all-time in Nba. Affermazione esterna anche per i Brooklyn Nets, che piegano dopo un supplementare i Detroit Pistons per 121-111, mentre i Cleveland Cavaliers sconfiggono i Chicago Bulls per 118-106. Utah Jazz ha la meglio in volata dei Dallas Mavericks per 112-107.

