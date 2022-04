“Polemiche maggioranza superabili”, Greco: “Incontro con Pd si farà, temi validi”

Gela. Le emergenze, a Palazzo di Città, sembrano susseguirsi senza sosta. L’annuncio del presidente della Regione Nello Musumeci, sul progetto di un maxi termovalorizzatore per i rifiuti, non ha di certo rasserenato gli animi. Il sindaco Lucio Greco si trova a dover mediare, anche tra anime politiche della sua maggioranza che troppo spesso entrano in conflitto. L’ultima bagarre è quella che contrappone l’area civica a Forza Italia. L’avvocato, però, non sembra temere per le sorti più immediate della maggioranza. Continua a mantenere rapporti e interlocuzioni con tutti gli alleati, a cominciare dai forzisti. “Sono questioni che si possono superare – spiega – si tratta di diatribe e divergenze che riguardano i consiglieri comunali. La campagna elettorale incide e i consiglieri hanno bisogno di fare politica e a volte i toni si accendono più del dovuto e si alimentano polemiche”. Greco, però, si dice certo che le questioni interne non andranno ad intaccare l’azione della sua amministrazione. “Al momento, non vedo grandi motivi che possano mettere in difficoltà gli equilibri della maggioranza”, aggiunge. Fa comunque un invito, probabilmente rivolto soprattutto ai suoi alleati, senza nascondere le interlocuzioni frequenti con l’intera deputazione locale. “Il rapporto con tutta la deputazione è assolutamente costruttivo – spiega – ci sentiamo spesso e su temi importanti, come quelli dell’attuale agenda politica, è normale che si dialoghi. Tutti dobbiamo essere più accorti nelle dichiarazioni che rilasciamo. Mi auguro che si prosegua in un clima propositivo e costruttivo”. In un momento, politico e amministrativo, piuttosto complesso, Greco non rinuncia a nessun canale istituzionale e anche la linea attivata con il Pd non è affatto interrotta. Domani, i dem riuniscono la segreteria e valuteranno anche se ci siano ancora prospettive per mantenere la proposta di un tavolo comune sui temi, indirizzata al sindaco.