Polizia e municipale nella movida, Greco: “Controlli contro i pochi facinorosi”

Gela. Con la movida del fine settimana che si è completamente concentrata in centro storico, aumenta il rischio che qualche violento possa scatenare liti e risse, come più volte capitato. Nella notte tra sabato e domenica, è stato necessario l’intervento degli agenti di polizia, per sedare alcune tensioni. Il sindaco Lucio Greco spiega che l’amministrazione comunale ha concordato controlli con le forze dell’ordine, anche attraverso pattuglie dei vigili. “Finalmente, la situazione epidemiologica è sotto controllo e i locali sono regolarmente aperti, con migliaia di giovani che desiderano passare qualche ora in compagnia, divertendosi in maniera sana e senza disturbare nessuno. Purtroppo, però, i soliti facinorosi, che sono pochi, creano panico e disagi, non solo tra i ragazzi, ma anche ai residenti, non mancano mai, sono sempre in agguato. Per questo, da alcune settimane – dice Greco – abbiamo concordato con il dirigente del commissariato di polizia e con il comandante dei vigili urbani di intensificare i controlli, soprattutto durante i week end e nei giorni festivi”. Per Greco, si tratta di controlli necessari, per evitare situazioni peggiori.