Polo della cultura, Youth center e palazzo Ducale: fondi salvi, Regione concede proroga

L’opzione del definanziamento è stoppata ma il progetto per il polo della cultura a largo San Biagio, che prevede i lavori di riqualificazione della biblioteca comunale, dovrà essere completato entro il marzo del prossimo anno. Le attività per lo Youth center di via Giardinelli e per la rifunzionalizzazione degli spazi esterni di Palazzo Ducale, invece, dovranno essere concluse non oltre settembre del prossimo anno. Le somme messe a disposizione per questi progetti sono legate tutte al programma Po Fesr 2014-2020. Nessuno in municipio intende perdere finanziamenti, come è invece accaduto qualche mese fa con le somme per lavori di efficientamento in due diversi istituti scolastici della città. La Regione ha disimpegnato stanziamenti per oltre sette milioni di euro. Si è ritenuto che non ci fossero più le condizioni per rispettare le scadenze.