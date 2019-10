Polo gnl finito nel dimenticatoio, un maxi progetto spinto dalla politica: ora solo silenzio

Gela. Da mesi, ormai, non se ne sente più parlare. L’hub del gas naturale liquefatto è stato un cavallo di battaglia della politica locale, cavalcato soprattutto dall’ex giunta Messinese. Che fine abbia fatto, è difficile capirlo. Durante la recente visita del sindaco Lucio Greco a Malta, forse il tema è stato ripreso nel corso di colloquio avuto con il ministro dell’energia dell’isola. Di sicuro, però, non c’è nulla. “L’ho già fatto, quando l’ho incontrato – dice l’ex assessore Francesco Salinitro che oggi è referente del movimento “Siciliani verso la costituente” – al sindaco ho chiesto di fare chiarezza. Spieghi cosa si sono detti nel corso dell’incontro con il ministro maltese. Hanno parlato del progetto gnl?”. Salinitro, da tempo, segue la vicenda, ma ad oggi di sviluppi non se ne vedono. “C’era stato uno studio commissionato da Eni e credo inoltrato al Ministero dello sviluppo economico – continua – anche il masterplan voluto dall’ex giunta, in parte faceva riferimento al progetto gnl. Credo, però, che alla fine si farà a Malta e il rischio serio è che la città rimanga di nuovo con niente in mano. Perché l’amministrazione comunale non pensa a chiudere un accordo ad alto livello? Magari, l’hub gnl potrebbe sorgere sia in città che a Malta. In quello locale, si potrebbero rifornire le navi fino ad un certo tonnellaggio, quelle che lo superano potrebbero optare per Malta, dove ci sono profondità diverse. Però, bisogna muoversi”.