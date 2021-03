Polo infanzia e centro anziani, quasi 4 milioni per “Agenda Urbana”: “Squadra funziona”

Gela. Il polo dell’infanzia alla “Pirandello” e il centro per anziani in via Siragusa. Tutto pubblico e finanziato con i fondi di “Agenda Urbana”. I decreti sono stati confermati e sbloccati dalla Regione. Quasi tre milioni di euro per il polo dell’infanzia e 860 mila euro per la struttura di via Siragusa. Il programma di “Agenda Urbana”, coordinato dall’Autorità urbana, con il dirigente Antonino Collura, continua a garantire finanziamenti a Palazzo di Città, con un lavoro che è svolto da un gruppo di lavoro, sotto il monitoraggio tecnico di Collura e quello dell’assessore Terenziano Di Stefano. Il Comune può contare su progetti per un totale di circa venti milioni di euro. “Quando il tema è “Agenda Urbana”, – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano – provo sempre un certo orgoglio nel rendermi conto di come il lavoro di squadra dia sempre buoni frutti se condotto in modo rigoroso, serio e certosino. L’amministrazione della quale faccio parte fin da subito ha creduto in questo strumento straordinario. Avevamo detto che nessuna delle opportunità per il territorio sarebbe stata persa e che nessuno sforzo né alcun impegno sarebbero stati vani. Oggi, a fronte degli altri decreti di finanziamento già emessi e degli altri che arriveranno nei prossimi mesi, con orgoglio dico che ciò che avevamo promesso è esattamente ciò che oggi si sta concretizzando”.