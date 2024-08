Polo tecnologico “Sinapsi”, il finanziamento è ancora possibile? Verso incontro ministeriale

Gela. Sulla carta, è un polo tecnologico da dieci milioni di euro, che dovrebbe vedere la luce nell’area industriale ex Asi. Tutti i passaggi burocratici e amministrativi sono stati concretizzati. Bisognerà però capire se lo stanziamento sia ancora in piedi. A fine mese, una delegazione istituzionale, composta dal sindaco Terenziano Di Stefano, dai riferimenti di Sicindustria, Eni e Università Kore, ha in programma una verifica ministeriale. Dovrebbe tenersi un incontro romano. In sostanza, si preannuncia un dentro o fuori. Se il finanziamento sarà ancora attivo, gli uffici dell’Università Kore pare siano pronti per andare in gara. In caso contrario, il progetto potrebbe avere maggiori difficoltà ad essere realizzato.