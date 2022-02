Pomeriggio shock, Gela FC ko a Modica 6-1, SSD Gela eliminato in Coppa Sicilia

Primo ko stagionale per la SSD Gela, battuta in casa dal Vizzini nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Sicilia. Pur in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Deoma ed Ascia, i biancazzurri si sono fatti rimontare al Presti e battere per 3-2. Gela eliminato dalla Coppa ed ora concentrato a mantenere il vantaggio in campionato sul Catania San Pio X. Domenica al Presti c’è il Campanarazzu.