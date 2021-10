Ponte Piana Marina, Regione nomina rup per gli interventi: individuati i tecnici

Gela. In estate, sono anche scesi in strada per protestare contro l’isolamento causato dall’interdizione del ponte di Piana Marina. Tanti residenti della zona, di punto in bianco, si sono trovati senza vie di collegamento alternative, ad eccezione di una trazzera, che costeggia quel territorio. Arrivare agli interventi strutturali necessari non sarà comunque così semplice. In Regione, il dipartimento tecnico, su indicazione del Genio civile di Caltanissetta, ha appena provveduto a nominare il rup e il tecnico, che supporterà l’attività istruttoria per la progettazione degli interventi. E’ prevista, inoltre, la redazione del documento delle indicazione della stazione appaltante.