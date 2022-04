Ponte Tenutella, affidate le indagini tecniche preliminari alla progettazione

Gela. Avere una struttura pienamente agibile, entro l’imminente estate, sarà quasi impossibile, con una procedura in corso per la quale potrebbero volerci molti altri mesi. Gli uffici regionali del dipartimento tecnico dell’assessorato alle infrastrutture, qualche passo in avanti lo stanno facendo per delineare gli interventi destinati al ponte di Tenutella, attualmente interdetto e unica vera via di collegamento tra la contrada balneare e il resto del territorio. Sono stati affidati gli incarichi alle aziende specializzate che si occuperanno delle indagini diagnostiche e di quelle geognostiche, preliminari alla progettazione. Si tratta di attività e rilievi tecnici, previsti anche sul posto, come avevano chiesto i componenti del comitato dei residenti. Le indagini diagnostiche e le prove di laboratorio sono state affidate alla palermitana “Metro test”.