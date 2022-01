Ponte Tenutella, comitato: “Dopo cinque mesi servono soluzioni”

La demolizione del ponte, invece, per i residenti “sconvolgerebbe l’intero agglomerato composto da circa 400 persone”. Per il comitato sono a rischio non soltanto i residenti ma anche coloro che gestiscono attività imprenditoriali, avviate nella zona. Al di fuori del ponte, infatti, non ci sono altri collegamenti viari praticabili. Il comitato ribadisce che l’eventuale demolizione non trova fondamento da un punto di vista strettamente tecnico. I residenti chiedono anche un interessamento della rappresentanza politica in Regione.