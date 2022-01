Ponte Tenutella, il comitato aspetta risposte: “Demolire non è la soluzione”

Gela. Chiedono di sapere quale potrà essere il destino della zona, nella quale hanno deciso di vivere. Per i rappresentanti del comitato “Tenutella”, il silenzio delle istituzioni e degli uffici preposti è sempre più preoccupante. Il comitato si è formato all’indomani della chiusura forzata del ponte, che è praticamente l’unica via di collegamento in quella zona. Dopo i primi rilievi, la scorsa estate, venne emessa l’ordinanza, che ha di fatto chiuso il ponte, in attesa di verifiche. I rappresentanti del comitato, presieduto da Angelo Lo Bartolo, hanno iniziato a raccogliere atti e dati tecnici. Ritengono che la soluzione di abbattete le quattro campate centrali non sia quella da seguire. Dal genio civile è arrivata questa conclusione, che però i residenti contestano, spiegando che non è supportata da riscontri né da sopralluoghi. La demolizione, di fatto, priverebbe Tenutela dell’unica struttura viaria di collegamento, isolando il territorio e creando ulteriori disagi. Non sono certi i tempi di ripristino.