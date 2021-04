“Pontile da recuperare”, Bennici: “FdI pronto a coinvolgere l’assessore Messina”

Gela. Il pontile sbarcatoio è da preservare, senza passare dalla demolizione. Il consigliere comunale Sandra Bennici e il gruppo locale di Fratelli d’Italia sono pronti a chiedere un intervento anche del loro assessore regionale di riferimento, Manlio Messina. C’è volontà di collaborare, almeno su questo fronte. “Solo l’amministrazione Fasulo stanziò duecentomila mila euro per la ristrutturazione dell’opera, tentativo vano. Per una degna ristrutturazione sarebbero stati necessari milioni di euro, così come fu un flop il progetto di far partire gli aliscafi per Malta e Tunisi. La notizia del crollo di un tratto non fa scalpore, cento anni di storia che si sbriciolano tra denaro pubblico speso e progetti mancati. Notizie di questi giorni richiamano demolizioni per motivi di sicurezza. Oggi, è previsto un tavolo tecnico, con i dirigenti regionali del genio civile e del demanio, assente giustificata la commissione cultura, perché non invitata, come ormai è prassi di questa amministrazione. Si discuterà del destino del pontile. È inaccettabile l’idea di demolizione, il pontile sbarcatoio è un patrimonio culturale da recuperare – dice Bennici -Gela deve ripartire e lo deve fare valorizzando il patrimonio storico-archeologico, ripartendo dal turismo”.