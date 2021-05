Pontile, Greco alle associaizioni: “E’ patrimonio della città non sarà demolito”

Gela. Le posizioni, a Palazzo di Città, non sono proprio allineate, neanche sul tema del futuro del pontile sbarcatoio, ormai sempre più pericoloso. Nelle scorse ore, il consigliere comunale Vincenzo Casciana non ha escluso la possibilità della demolizione, pur di riavere una struttura sicura ed efficiente. Il sindaco Lucio Greco, invece, nel corso di un incontro con i delegati di associazioni che si occupano del territorio e del patrimonio storico locale, è ritornato a spiegare che il pontile non va demolito. Domani, è in programma un sopralluogo, con i tecnici del Genio civile, del demanio, della soprintendenza e insieme ai militari della capitaneria di porto. “Io, per la seconda volta – ha detto – non mancherò di rappresentare la nostra posizione di amministratori, che coincide con la volontà della città di muoversi per il consolidamento e la salvaguardia del bene e di scongiurarne l’abbattimento. Vogliamo una messa in sicurezza reale, non transenne e recinzioni. La comunità locale è legata a questo pezzo di storia della città, che va riconosciuto come bene storico e culturale e protetto di conseguenza”.