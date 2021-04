Pontile inagibile, c’era già un’indagine: dirigenti e funzionari del Comune a processo

L’attenzione degli inquirenti si concentrò su presunti mancati interventi e su provvedimenti che non sarebbero stati adottati proprio dal municipio. Così, a processo sono Giovanni Costa, Raffaella Galanti, Santi Nicoletti ed Emanuele Tuccio. Il dibattimento venne aperto lo scorso anno, ma c’è stata la necessità di rinnovare gli atti, visto il cambio di giudice. Attualmente, il procedimento pende davanti al giudice Antonio Fiorenza. I legali di difesa, gli avvocati Giacomo Ventura, Feliciana Ponzio e Rita Calò, hanno ribadito le loro richieste di prova. In aula, si tornerà il prossimo gennaio ed è prevista la testimonianza non solo di militari della capitaneria di porto ma anche di un funzionario regionale. Ancora oggi, non è così chiara l’effettiva distribuzione delle competenze, tra il municipio e la Regione. Gli ultimi crolli hanno riproposto i soliti interrogativi.