Pontile sbarcatoio, commissione acquisirà relazione del genio civile: “E’ bene storico”

Gela. Il pontile sbarcatoio va salvaguardato. La Regione ha stanziato fondi destinati alla demolizione dell’intera struttura, considerata non più recuperabile. La commissione consiliare mare, presieduta dal forzista Carlo Romano, vuole però effettuare degli approfondimenti. I consiglieri che ne fanno parte si sono riuniti, oggi, per affrontare la questione. “Sappiamo che esiste una relazione del genio civile e vogliamo acquisirla – dice Romano – il pontile sbarcatoio è una parte sostanziale della storia di questa città. Va qualificato come bene storico culturale, al pari del nostro importantissimo patrimonio archeologico”. La commissione ha in programma di incontrare il comitato che si è costituito, a difesa del pontile sbarcatoio, ma anche la soprintendente, Daniela Vullo. “La politica deve fare la propria parte e come commissione abbiamo iniziato a lavorare su questo punto. La storia della città, se ce ne sono le condizioni tecniche, deve essere salvaguardata, cercando di recuperare il pontile”, aggiunge Romano.