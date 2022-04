Pontile sbarcatoio crollato, dirigenti e funzionari dal gup: fissata udienza preliminare

Gela. Nel gennaio di un anno fa, crollò un ampio tratto del pontile sbarcatoio. La struttura era già in condizioni al limite e da un punto di vista strutturale aveva subito diversi cedimenti, anche prima di quello definitivo. Per quei fatti, i pm della procura avviarono un’indagine, che a giugno porterà sei, tra funzionari e dirigenti, davanti al gup del tribunale. La contestazione è di crollo colposo. Secondo i magistrati, sia negli uffici del dipartimento regionale ambiente che in quelli dei lavori pubblici, a Palazzo di Città, non sarebbero stati disposti i necessari interventi, per mettere in sicurezza il pontile sbarcatoio. Di recente, il governo regionale ha disposto uno stanziamento finanziario per i lavori di demolizione della storica struttura, sul lungomare. Si è costituito un comitato per salvaguardare il pontile. I militari della guardia di finanza, su delega della procura, avviarono indagini dopo il crollo dello scorso anno. Vennero acquisiti i contenuti di una denuncia, presentata dal presidente dell’associazione “Aria Nuova” Saverio Di Blasi, che più volte segnalò lo stato di degrado strutturale.