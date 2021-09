Pontile sbarcatoio, Regione va avanti: nominato rup per il progetto della demolizione

Gela. La Regione va avanti e si ritiene ormai inevitabile la demolizione del pontile sbarcatoio, sempre più in condizioni strutturali precarie. Ci sono stati crolli e cedimenti, con l’interdizione, per evitare possibili conseguenze all’incolumità pubblica. La scorsa settimana, tra gli altri temi, la commissione consiliare urbanistica, presieduta da Vincenzo Casciana, ha toccato proprio la vicenda del pontile, nel confronto con l’assessore regionale Toto Cordaro. Casciana, al termine del lungo colloquio con l’assessore e i dirigenti, ha spiegato che è appunto in itinere il progetto per la demolizione, anche se il governo regionale potrebbe prendere in considerazione altre soluzioni. Dal dipartimento tecnico, però, nelle scorse ore, è arrivato il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento. Sarà il funzionario Antonino Puglisi ad occuparsi dell’iter del progetto per la demolizione.