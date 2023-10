Pontile sbarcatoio, tutto incerto: Greco vuole riprendere contatti con Regione, scintille con FdI

“Noi vorremmo salvaguardare strutture storiche come il pontile sbarcatoio e l’ex lido “La Conchiglia” – ha detto il sindaco – ci sono però valutazioni differenti e credo che sia necessario riprendere il dialogo con la Regione, per capire quale sia l’intendimento. Vorremo capire se il finanziamento per la demolizione di queste strutture possa essere convertito invece per la salvaguardia, magari anche solo del pontile”. Casciana ha insistito sulle titubanze amministrative mentre Greco in chiusura di seduta non ha per nulla gradito le conclusioni del consigliere.