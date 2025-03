Pontile sbarcatoio, va demolito? PeR: “La Regione deve salvaguardarlo”

Gela. È ormai un rudere fatiscente e molto pericoloso, a causa dei cedimenti che si sono registrati nel tempo. Negli scorsi giorni, abbiamo riferito che la procedura per la demolizione del pontile sbarcatoio è ancora in essere, seppur ferma da almeno quattro anni. È stato nominato un funzionario interno che avrà il ruolo di rup e responsabile dei lavori. Secondo il laboratorio “PeR”, la struttura va salvaguardata. “Oggi la Regione cambia il responsabile unico del progetto e potrebbe dare un’accelerazione per la demolizione. L’ex Pontile sbarcatoio è un’opera di importanza storica cui è legata la stessa identità culturale, economica e paesaggistica della città. La Regione Siciliana, con sue leggi, ha l’obbligo di valorizzare e conservare siti e strutture esistenti nel territorio siciliano che abbiano avuto una loro importanza in occasione degli eventi bellici del primo e del secondo conflitto mondiale, preservandone la loro identità”, dice il segretario regionale Miguel Donegani.