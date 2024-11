Ponzani rieletto presidente FISSW “Otteniamo risultati incredibili”

ROMA (ITALPRESS) – Acclamazione totale per Claudio Ponzani, che è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard nell’assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al Salone d’Onore del Coni. Ponzani, che ha guidato la federazione nell’ultimo anno dopo il commissariamento della stessa, ha infatti ottenuto il 100% dei voti. Un successo totale, che “mi ha lasciato sbalordito, non me lo aspettavo – ha spiegato il presidente rieletto -, ma proprio questo mi darà la forza di fare ancora di più”. I risultati dell’ultimo quadriennio elencati da Ponzani in apertura dell’assemblea hanno evidenziato una federazione in crescita, con 212 società affiliate (+7% rispetto al 2023) e soprattutto 45.000 tesserati, un aumento notevole considerando che nel 2015 i tesserati non arrivavano a 13.000 unità: “Siamo sulla strada giusta, in un solo anno abbiamo fatto un lavoro incredibile. Il prossimo quadriennio ci riserverà delle belle sorprese”, il commento di Ponzani.A proposito del quadriennio che aspetta la federazione e che la porterà fino a Los Angeles 2028, il presidente ha concluso: “Stiamo ottenendo risultati incredibili in tutte le discipline, dai campioni del mondo alle qualificazioni alle Olimpiadi. L’obiettivo è portare qualche altra nostra disciplina a diventare disciplina olimpica e qualificare degli atleti”. Per quanto riguarda il Consiglio federale, in quota affiliati sono stati eletti Carlo Morelli, Piero Gregorio, Omar Micheli, Valeria Duraccio, Giorgia Conca, Edoardo Geraldini e Manfredi Napoli; in quota atleti Thomas Degasperi e Alice Virag; in quota tecnici Piero Pierani. Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Massimo Bareato. – foto spf/Italpress -(ITALPRESS).