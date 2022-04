Spopola il padel alla Sagra del carciofo, si impongono i gelesi Comandatore-Greco

La vittoria è andata al duo gelese Fabio Comandatore e Fabiano Greco che ha avuto la meglio sulla coppia Rabito-Mandarà di Ragusa con il punteggio di 6-0 6-3. Trofei e coppe per i finalisti, oltre che gadget per tutti i partecipanti, ma non poteva di certo mancare il protagonista della kermesse locale di questi giorni, il carciofo, omaggiato in buona quantità a tutti i giocatori. Soddisfazione è stata espressa da Alessandro Bonaffini, proprietario della struttura e organizzatore dell’evento, che nel dare appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione del torneo lascia intendere di avere in progetto altre iniziative sportive legate al padel, oltre che al calcio, sottolineando che il torneo di questi giorni, inserendosi nella celebrazione del prodotto locale per eccellenza, abbia contribuito ad elevare il livello sportivo della disciplina in città, sempre più seguita e in continua ascesa.