Porsio alla guida dei giovani di “PeR”, Donegani: “Prosegue percorso di crescita”

“Ragazza preparata cresciuta in una famiglia dai valori politici seri e genuini. Un buon lavoro a Francesca e agli splendidi giovani di Caltanissetta e provincia. Quando mi si chiede, ma non ti stanchi mai? No, perché la politica è la mia vita, la mia passione, perché amo il contatto con la gente, con i giovani, perché solo avendo passione e motivazione puoi trasmetterla agli altri. “PeR” continua a crescere in Sicilia perché piace il progetto, perché c’è purezza, genuinità, perché facciamo

formazione ai giovani e perché per noi di “PeR” i giovani non sono solo il futuro ma il presente”, dice il segretario regionale Miguel Donegani.