Porto abbandonato, insabbiamento senza fine: comitato, “quanto bisognerà ancora aspettare?”

Gela. “Quanto bisogna ancora aspettare?”. Se lo chiedono i componenti del comitato pro-porto, che da anni si muovono per avere un porto rifugio finalmente fruibile. Ieri, un’imbarcazione a vela ha rischiato di affondare per i danni riportati dopo aver tentato l’accesso al sito locale, insabbiato a tempo indeterminato. Un fatto che riporta il comitato a chiedere attenzione vera per un’infrastruttura che ad oggi non consente al comparto di svilupparsi. Il protocollo con Eni ha permesso di concentrare risorse finanziarie per il dragaggio ma ancora oggi deve essere completata la caratterizzazione bis delle sabbie. La prima è scaduta per tempi che si sono rivelati sempre più lunghi e con una burocrazia regionale che non ha di certo brillato per celerità. “E’ stata effettuata tutta la progettazione, sono stati acquisite parte delle autorizzazioni ministeriali e regionali, per tutto ciò si sono spesi parte dei soldi delle compensazioni, ma ad oggi non è stata risolta l’atavica problematica dell’insabbiamento del porto, anzi la sabbia è aumenta. Si è formata una spiaggia all’interno del porto rendendo sempre più inefficiente quell’area, che se riportata in condizioni ottimali con la riqualificazione potrebbe veramente dare uno sbocco socio-economico per la nostra città oltre a rendere l’area fruibile e funzionale. Speriamo che l’attenzione di sua eccellenza il prefetto e il passaggio della competenza all’Autorità della Sicilia occidentale possano dare una seria accelerata per l’avvio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione nel più breve tempo possibile”, fanno sapere dal comitato.