Porto, accordo da rivedere: Greco, “nell’ultima bozza c’erano ancora 12 milioni in capo al Comune”

Gela. L’accordo attuativo per i lavori del porto rifugio va rivisto, ancora una volta. Per questo motivo, il governo regionale del presidente Renato Schifani ha revocato l’apprezzamento al progetto, rilasciato invece lo scorso agosto. L’intesa formalizzata tra le parti sembrava ad un passo. A settembre, la firma slittò. L’attesa era per il mese successivo ma ci sono state sviste degli uffici palermitani. “Nell’ultima bozza dell’accordo che abbiamo ricevuto – dice il sindaco Lucio Greco che sta seguendo l’intero iter – era nuovamente riportata una somme di dodici milioni in carico al Comune mentre invece l’impegno del nostro ente è per i quasi sei milioni. Il resto, come concordato, spetta all’Autorità portuale. L’abbiamo fatto notare e quindi si è posta la necessità di rivedere l’accordo, sulla base delle cifre che erano state già decise. Non possiamo penalizzare la città. Dobbiamo difenderci con i denti per arrivare ai lavori del porto”.