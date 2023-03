Porto fermo, commissione urbanistica in audizione da Aricò: “Faremo il punto della situazione”

Gela. L’imbarcazione a vela insabbiata lo scorso fine settimana è solo l’ultima “vittima” di un porto rifugio inaccessibile e pericoloso, sicuramente non in grado di fare da infrastruttura per il rilancio del comparto mare e della navigazione. I lavori di dragaggio non sono mai stati avviati nonostante siano coperti da finanziamento. Più in generale, è l’intera logistica portuale che viene a mancare. Il presidente della commissione consiliare urbanistica Vincenzo Casciana ha chiesto e ottenuto un’audizione in presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. La commissione sarà a Palermo a fine mese. “Per sapere con precisione il punto della situazione sul porto rifugio, a seguito anche del nulla osta per la definizione del progetto rilasciato dall’Autorità portuale della Sicilia occidentale. L’assessore Aricò – dice Casciana – ha dato subito la sua disponibilità, convocando la commissione”. Si cercherà di avere riscontri sui progetti in essere, in attesa che l’Autorità portuale assuma la piena gestione di tutte le infrastrutture della città.