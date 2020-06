Porto, ancora ritardi per lavori: Lorefice, “Regione continua a rallentare”

Gela. Sembra che ad una fine non si possa mai arrivare. A marzo, dopo un tavolo tecnico ministeriale, anche il sindaco Lucio Greco sembrava piuttosto sicuro di poter chiudere il cerchio per l’avvio dei lavori di dragaggio del porto rifugio, insabbiato da anni. Oltre a questi, sono previsti anche gli interventi lungo il braccio di ponente. Più di due mesi dopo, è tutto ancora fermo. Il senatore grillino Pietro Lorefice, che sta seguendo da tempo le procedure, non lascia spazio a dubbi. “Purtroppo, la Regione continua a rallentare – dice – eravamo riusciti, dopo diverse sollecitazioni, a far trasmettere il progetto alla direzione bonifiche del Ministero dell’ambiente. Il Provveditorato opere pubbliche Sicilia-Calabria si era espresso e c’era anche stata la conclusione delle procedure sull’esclusione della Via-Vas. Il dipartimento regionale della protezione civile avrebbe dovuto trasmettere gli ultimi atti sulla caratterizzazione delle sabbie. Da Ispra hanno però fatto notare che c’era stato un errore nei protocolli usati per le analisi delle sabbie e hanno invitato il dipartimento a provvedere, prima possibile. Ad oggi, Ispra non ha avuto riscontri. Da quel tavolo tecnico di marzo, ho contattato almeno cinque volte il dirigente generale del dipartimento della protezione civile Calogero Foti che non mi ha mai dato riscontro. Di recente, su mia sollecitazione, dalla direzione Ria del Ministero dell’ambiente sono partite altre due sollecitazioni ufficiali, rivolte alla Regione. Giovedì prossimo avrò una riunione con il ministro e riferirò su quanto sta accadendo. Anche al tavolo tecnico è stato chiesto di accelerare, ma riscontri dalla Regione non ne arrivano”.