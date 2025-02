Porto, Autorità lavora agli atti per l’autorizzazione: Scuvera, “a breve saranno trasmessi al ministero”

Gela. Il porto rifugio, da anni, è una delle maggiori opere incompiute del territorio locale. Le procedure si sono trascinate, spesso senza una vera finalità. Con l’avvento dell’Autorità della Sicilia occidentale qualcosa si è mosso, attraverso inoltre l’azione istituzionale, definita con l’accordo attuativo per i lavori, monitorato dalla prefettura. Il dragaggio e gli interventi per il molo di ponente necessitano di risorse finanziarie ingenti, fino a quaranta milioni di euro. Dovrà essere l’Autorità a farsene carico. Negli ultimi mesi dello scorso anno, a Palermo, si è tenuto un tavolo tecnico, servito a dettare le tappe per cercare di far vedere la luce a una procedura mai tanto complessa. In settimana, come capita quasi sistematicamente, il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera ha avuto contatti telefonici con i riferimenti tecnici dell’Autorità. La prima “tappa” è il rinnovo dell’autorizzazione ambientale. Si è ipotizzata la necessità di almeno sei mesi. “Da quello che ho potuto appurare – dice Scuvera – tra dieci-quindici giorni, al massimo, tutti gli atti necessari saranno trasmessi dall’Autorità al ministero, nella procedura per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale”. Il deputato Ars, che si è insediato lo scorso anno, sta seguendo l’iter in essere, proprio in contatto con gli uffici dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. “Sul porto rifugio si sta lavorando – precisa – chiedo informazioni praticamente ogni settimana. Il progetto è in dirittura di arrivo, proprio per essere trasmesso al ministero. E’ una prima fase, con il progetto e le varie relazioni”.