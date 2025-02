Porto, comitato chiede un tavolo urgente: nuovo divieto di accesso e uscita

Gela. Una verifica sullo stato di avanzamento delle procedure per la progettazione degli interventi previsti per il porto rifugio. Il comitato, presieduto da Massimo Livoti, ha scritto al sindaco Di Stefano. La necessità impellente è di fare il punto sugli interventi che sono attesi da anni. “Il tempo passa ma la sabbia avanza ancora”, dicono dal comitato. Avere un cronoprogramma dettagliato è indispensabile, secondo i rappresentanti, da sempre in prima linea pur di avere un sito portuale finalmente praticabile. L’ultima riunione, in loro presenza, risale a settembre dello scorso anno. L’Autorità portuale aveva indicato un’attività procedurale che avrebbe dovuto dare risultati anche progettuali. Dal comitato però la preoccupazione continua a montare. La riunione richiesta dovrà tenersi in presenza anzitutto dei vertici dell’Autorità ma anche dei diportisti e delle associazioni del comparto. Anche i lavori alla banchina di riva vanno a rilento.