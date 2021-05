“Porto? Da Pd polemiche inutili”, Sammito: “Orgoglioso del lavoro svolto da Falcone”

Gela. “Non capisco le continue polemiche che arrivano dal Pd locale. Falcone? Sono onorato di stargli vicino, soprattutto per il lavoro che sta svolgendo in favore della città”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, così come ha fatto anche il sindaco Lucio Greco, ritorna sulle parole del segretario cittadino dem Guido Siragusa, che lo ha definito “difensore” dell’assessore regionale Marco Falcone. “Sono un candidato e un elettore di centrodestra – dice – e ribadisco che il lavoro che sta portando avanti l’assessore Falcone sul porto è fondamentale. Purtroppo, l’iniziale procedura d’urgenza, affidata alla protezione civile, non fu certamente decisa da Falcone o dal centrodestra, bensì da un governo regionale che il segretario del Pd dovrebbe conoscere bene. Quella scelta si rivelò fallimentare e oggi ne paghiamo ancora le conseguenze. Alla fine, però, conta che la città possa avere un porto fruibile. Spero che questo avvenga a breve e allora il segretario del Pd, l’onorevole Giuseppe Arancio e il senatore Pietro Lorefice, potranno anche mettersi in prima fila, già da ora gli cedo il posto. A me, interessa arrivare all’obiettivo”. Sammito non ha condiviso neanche i giudizi che Siragusa gli ha riservato rispetto all’attività del gruppo di lavoro.