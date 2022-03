“Porto e ospedale, fallimento centrodestra”, Di Cristina: “Qualcuno dovrebbe vergognarsi”

Inevitabile riproporre un quadro che sa molto di politica e di centrodestra. “Il fallimento ha nomi e cognomi e si porta dietro i simboli dei partiti – aggiunge – il fallimento è di DiventeràBellissima, della Lega, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e dei centristi alleati di Musumeci. Non mi si venga a dire che è campagna elettorale perché dopo cinque anni qualcuno avrebbe dovuto portare qualche risultato. Io, anche dopo le regionali, non so in che ruolo, ma sarò sempre con la tessera del Pd. Per noi, l’unico modo di fare politica è rappresentare i tanti disagi e le molteplici emergenze della città”. Sul porto, tanti hanno scommesso forte, nel tentativo di presentarsi agli elettori, in vista delle regionali, con qualcosa di tangibile. Al momento, però, bisogna ripartire dall’ennesima campagna di caratterizzazione, coperta con fondi pubblici.