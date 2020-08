Porto flop, comitato: “Tecnici Regione hanno smentito gli annunci della politica”

“Ad oggi, non è stato concluso nulla, altro che annunci su gare d’appalto da bandire a breve – concludono – nonostante questo, si continuano a spendere soldi pubblici per consulenze tecniche, l’ultima da circa 70 mila euro”. In aula, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha letto una nota, inviata dal comitato. Nel documento, è stato chiesto all’assise civica di continuare a verificare l’iter del progetto, attraverso una richiesta formale indirizzata al Dipartimento regionale infrastrutture, anche per accertare se risulti effettivamente esecutivo.