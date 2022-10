Porto, fondali insabbiati e imbarcazione bloccata: comitato chiede tavolo per i lavori

Gela. Gli interventi al porto rifugio, nonostante i finanziamenti autorizzati da anni, non si sa che fine abbiano fatto. Causa tempi biblici si è posta di recente la necessità di nuovi campionamenti e di attività finalizzate alla caratterizzazione. Arrivare ai lavori per rendere fruibile il sito sta diventando un’utopia e la Regione non garantisce affatto la celerità che sarebbe d’obbligo. Ieri, è stato necessario l’intervento del gruppo piloti per dare soccorso ad un’imbarcazione a vela, entrata in porto per una sosta ma che come già accaduto più volte ha dovuto fare i conti, salati, con l’insabbiamento dei fondali. È stata condotta a ridosso della diga foranea per una verifica dei danni.