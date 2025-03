Porto insabbiato, riunione con l’Autorità posticipata alla prossima settimana

Gela. Un’indisponibilità dei vertici dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale fa posticipare l’incontro che domani, dopo diverse richieste, si sarebbe dovuto tenere per comprendere a fondo le tempistiche dell’iter necessario ad arrivare al progetto e ai successivi lavori nel sito locale, ancora insabbiato e ben lontano dall’efficienza. Il vertice è stato rinviato alla prossima settimana. I punti in sospeso non mancano e su pressing del comitato pro porto, l’amministrazione, nelle scorse settimane, ha richiesto un nuovo confronto, anche in presenza del presidente dell’Autorità, Pasqualino Monti. Se ne riparlerà la prossima settimana. Il sito è in condizioni allarmanti, che non consentono né l’ingresso né l’uscita dei mezzi, salvo quelli con pescaggio minimo. Un copione che è costante da anni e il canale realizzato non ha consentito di arrivare a una vera alternativa. Serve un escavo completo così come sono necessari gli interventi per il braccio di ponente. Un progetto che dovrebbe drenare ingenti fondi pubblici, non meno di quaranta milioni di euro, che dovrà essere l’Autorità a intercettare.