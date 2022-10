Porto isola, progetto cold ironing per abbattere emissioni: costituita direzione lavori

Gela. Il progetto complessivo rientra nel programma di decarbonizzazione dei porti siciliani. Lo scorso anno, fu confermato lo stanziamento da un milione e mezzo di euro per l’elettrificazione della banchina di levante del porto isola, con presa cold ironing. Un sistema che dovrebbe contribuire ad abbattere le emissioni nelle operazioni di carico e scarico nella struttura portuale usata da Eni, a servizio della green refinery. I lavori non sono partiti e in Regione il dipartimento dell’energia ha appena autorizzato la costituzione di un ufficio di direzione, che coordinerà le procedure. Sono stati individuati tre funzionari interni, con mansioni di direttore operativo e responsabile unico del procedimento. Si occuperanno sia del progetto per il porto isola sia di quello, assai più complesso, per il sito portuale di Siracusa (con un finanziamento invece da 18 milioni di euro). Il sistema “cold ironing” abbatte le emissioni delle navi che arrivano in porto, consentendo un’alimentazione attraverso la presa che verrà realizzata, con una connessione elettrica che giunge dalla terraferma.