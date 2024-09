Porto, manca la finalizzazione dell’accordo per i lavori: verifica in Comune

In settimana, dovrebbero partire i lavori di pulizia del sito e si è in attesa dei cantieri per la banchina di riva. È la Regione però che deve dare l’abbrivio vero finalizzando l’accordo per i lavori di escavo. L’Autorità’ portuale sta finalizzando un progetto da circa quaranta milioni di euro, con oneri a suo carico e con la necessità quindi di individuare le necessarie coperture. La strada comunque non pare del tutto spianata in attesa di novità vere.