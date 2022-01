Porto rifugio, ancora Arpa-Ispra sulle sabbie: “Ritardi nel passaggio all’Autorità”

“Il porto rifugio è passato sotto la competenza dell’Autorità della Sicilia Occidentale, nelle prossime riunioni dovrà essere convocata anche quest’ultima, insieme all’assessorato regionale al territorio e all’ambiente. Fondamentale, infatti, in questa fase, è capire pure le ragioni del ritardo della convenzione tra questi due enti, convenzione finalizzata all’affidamento della competenza di tutta l’area portuale, sia del porto isola che del porto rifugio. Anche quest’ambizioso progetto rientra tra quelli che, come amministrazione, stiamo seguendo con estrema attenzione e puntualità. Abbiamo trovato numerosi intoppi lungo la via, ma non ci siamo dati per vinti. Il porto rifugio – spiega il sindaco – è un tassello fondamentale e rientra nella vision futura che abbiamo della nostra città. I cittadini sappiano che non ci fermeremo fin quando non vedremo i lavori iniziare e finire”.