Porto rifugio, ancora un incarico per le sabbie: “Bisogna seguire parametri Ispra”

Gela. Sarà necessario l’incarico ad un altro consulente. Sui valori delle sabbie del porto rifugio, c’è la necessità di allineare i parametri a quelli indicati da Ispra, che già diverse settimane fa aveva chiesto le integrazioni. Per arrivare agli ultimi passaggi di una procedura infinita, il dipartimento regionale della protezione civile ha provveduto ad individuare un esperto. Gli accertamenti tecnici dovrebbero concludersi nell’arco, in totale, di una ventina di giorni. Lo scorso anno, prima che esplodesse la pandemia, c’era già chi parlava di gara per i lavori, finanziati attraverso un accordo con Eni sulle compensazioni. Per arrivare ai veri interventi, sarà necessaria un’ulteriore attesa. Ieri, su richiesta del comitato pro-porto, si è riunito il gruppo di lavoro del consiglio comunale. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito e i componenti del tavolo di confronto, non hanno potuto far altro che prendere atto di quanto spiegato da uno dei responsabili del dipartimento regionale protezione civile. Qualche consigliere teme che a Palermo possa esserci una volontà tesa a rallentare ulteriormente la procedura, visti i tanti precedenti dello stesso tipo, dopo anni di attesa.