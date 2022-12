Porto rifugio, Aricò incarica Autorità di sistema: Catania, “si occuperà del progetto di dragaggio”

Gela. Il passo indietro che risale ormai allo scorso anno ha reso necessario procedere con una nuova caratterizzazione dei fondali del porto rifugio. Il precedente progetto, a causa del tempo trascorso, era sostanzialmente scaduto. Dopo le attività svolte a seguito di ulteriori lavori affidati ad una società specializzata, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha dato l’ok affinché sia direttamente l’Autorità portuale della Sicilia occidentale ad occuparsi del progetto esecutivo per il dragaggio dei fondali. La conferma arriva dal parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Catania. “Rivolgo un pubblico ringraziamento al neo assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò che, a pochi giorni dal suo insediamento, tra i tanti dossier esistenti sulla sua scrivania, ha voluto mettere mano, con solerzia e pragmatismo, al dossier che riguarda la definizione del progetto esecutivo per il dragaggio dei sedimenti marini costituenti il fondale del porto rifugio – dice Catania – appare superfluo ricordare la grande importanza che il completamento di quest’intervento può avere in termini di ricadute benefiche per il tessuto produttivo locale e, più in generale, per il sostegno allo sviluppo economico del territorio nisseno”.