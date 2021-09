Porto rifugio, caratterizzazione scaduta? Partono i rilievi sulle sabbie: ok capitaneria

Gela. La caratterizzazione delle sabbie del porto rifugio è scaduta, almeno così è stato riferito dai tecnici regionali nel corso di un incontro tenutosi in prefettura a fine agosto. Allo stesso tempo, gli uffici della protezione civile regionale hanno però proseguito la procedura, affidando le attività per i rilievi topo-batimetrici e geofisici alla cooperativa “Atlantis” di Monreale. Il dipartimento regionale della protezione civile ha provveduto all’affidamento diretto dei lavori per i rilievi sui sedimenti, che sono fondamentali al completamento del piano integrativo di caratterizzazione. La capitaneria di porto locale ha appena provveduto ad autorizzare gli interventi e le attività per i rilievi, che dureranno venticinque giorni. Le operazioni sono previste nell’area del porto rifugio e in quella dei moli di ponte e levante. Il porto rifugio è insabbiato da anni e senza grandi prospettive, nonostante i quasi sei milioni di euro, disponibili per coprire tutte le attività. I lavori di urgenza sono attesi, ma ad oggi l’iter è ancora aperto e servono dati integrativi, anche per valutare i quantitativi di sabbie da movimentare, trattandosi di un Sin. A conclusione della riunione delle scorse settimane, era stato spiegato che si sarebbe dovuto ricominciare praticamente da zero, almeno per la caratterizzazione delle sabbie.