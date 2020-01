Porto rifugio, decreto a Ministero dell’ambiente: ora la Via per concludere l’iter dei lavori

“Abbiamo già sollecitato il dipartimento di competenza per far sì che il comitato tecnico nei tempi più celeri esprima il proprio parere”, dicono i componenti del comitato pro-porto, che da anni seguono tutte le tappe di un percorso infinito. Non è da escludere che la procedura Via possa concludersi entro il mese di gennaio, con un altro parere, così da aprire le porte ai lavori. Gli interventi saranno coperti con un fondo da cinque milioni di euro, dopo il protocollo firmato con Eni. Soldi che attendono di essere utilizzati.