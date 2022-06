Porto rifugio, iniziate le operazioni di caratterizzazione bis: attività in corso

Gela. Dovrebbero durare alcune settimane e sono appena partite le operazioni di caratterizzazione dei fondali del porto rifugio, insabbiato da anni e ancora al centro di tante attenzioni, ora attraverso un tavolo istituzionale coordinato dalla prefettura di Caltanissetta. Si tratta di una caratterizzazione bis, resasi necessaria perché la precedente, risalente agli scorsi anni, è scaduta. La macchina burocratica della Regione non è stata in grado di rispettare le scadenze previste. L’attività tecnica servirà ad integrare i dati, richiesti a livello ministeriale. Il porto rifugio rientra nell’area Sin. Il finanziamento per il dragaggio e per il pennello del molo di ponente è da anni disponibile.