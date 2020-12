Porto rifugio, nuove integrazioni chieste alla Regione: si richiano ancora tempi lunghi

Gela. L’infinta procedura per i lavori al porto rifugio tutto sembra salvo che conclusa. Il recente parere emesso dall’Ispra e trasmesso al ministero dell’ambiente, sulla carta avrebbe dovuto essere il passaggio finale. Così, però, non sarà. Dal parere, già condizionato, è emersa la richiesta di ulteriori integrazioni. I tecnici del ministero hanno così inoltrato una pec ufficiale agli uffici della Regione, che dovrebbero dare seguito alle integrazioni del progetto, richieste da Ispra. Visti i precedenti, si rischia di incappare in altri mesi di attesa, tra funzionari in smart working e periodo festivo. Il senatore grillino Pietro Lorefice, venuto a conoscenza delle ulteriori integrazioni chieste alla Regione, ha provveduto ad informare la prefettura di Caltanissetta. Perdere altro tempo, significherebbe allontanare ancora di più l’eventuale gara e poi l’avvio del lavori che dovrebbero servire soprattutto a superare l’insabbiamento atavico del porto rifugio. I fondi ci sono, in base all’accordo stipulato anni addietro con Eni.