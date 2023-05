Porto rifugio, trasmessa la nuova bozza dell’accordo attuativo: più vicina la firma definitiva

Gela. Si attende solo che dagli uffici palermitani della Regione possano comunicare la data della firma dell’accordo complessivo. Per il porto rifugio dovrebbe essere solo questione di giorni. La scorsa settimana, dopo che il sindaco Lucio Greco ha lavorato in stretto contatto con il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, con Eni e con la presidenza della Regione, si è concordato sul fatto che l’aumento dei costi per i lavori di dragaggio venga coperto non con le compensazioni ma direttamente con le disponibilità di bilancio dell’Autorità. Monti ha dato l’assenso così da evitare che i trentadue milioni di euro potessero essere nettamente decurtati. Da anni è stato concluso un protocollo che prevede poco meno di sei milioni di euro da destinare ai lavori per il porto rifugio. Il resto dei fondi arriverà proprio dall’Autorità. Il presidente Monti ha già spiegato che a sua volta attende lo sblocco definitivo che consenta di subentrare alla Regione nella piena gestione del sito locale. In giornata, il sindaco Lucio Greco ha ricevuto la nuova bozza dell’accordo attuativo, questa volta con i costi ulteriori per i lavori in capo all’Autorità portuale. Su questo ha insistito proprio il primo cittadino, che sempre in giornata ha avuto ulteriori contatti con Monti e con il capo di gabinetto della presidenza della Regione.