Porto rifugio, vertice con il prefetto: a breve passaggio all’Autorita’, “dobbiamo accelerare”

Durante l’incontro è emersa ampia convergenza sulla necessità di velocizzare la procedura.”Ringrazio il prefetto – dice il sindaco – e il presidente Monti per l’impegno dimostrato in questa vicenda. Sono note le conseguenze per l’economia locale dovute all’insabbiamento del porto rifugio. Mi riferisco in particolare alle aziende e agli operatori di settore. Rimango fiducioso che con il passaggio di competenze all’Autorità di sistema portuale si possa dare ulteriore impulso alla definizione di questa attività di caratterizzazione delle sabbie e procedere, subito dopo, all’affidamento dei lavori”. Una prima caratterizzazione delle sabbie, per il troppo tempo trascorso, perse efficacia e si procedette con nuovi incarichi. La Regione non ha mai dimostrato grande sollecitudine sul tema. All’incontro hanno preso parte, oltre al prefetto e al sindaco, anche il presidente Monti, il comandante della capitaneria di porto Lorenzo Masci, il dirigente dell’assessorato regionale delle Infrastrutture Giancarlo Teresi e funzionari dell’Arpa e dell’Istituto di ricerca sulle Acque.