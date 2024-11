Porto, vertice con l’Autorità: “Avanti con il progetto in essere, sei mesi per l’autorizzazione ambientale”

Gela. Si va avanti con il progetto già inserito nel Piano regolatore, senza modifiche e senza ripartire da zero. Questa mattina, l’amministrazione comunale ha dato il proprio placet durante l’incontro palermitano tenutosi in presenza del presidente dell’Autorità della Sicilia occidentale Pasqualino Monti e dei tecnici che seguono il progetto del porto rifugio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori dem Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina erano al tavolo per una verifica. Ci vorranno circa sei mesi, così è stato stimato, per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale. “In questo lasso di tempo però – dice il sindaco – l’Autorità si è impegnata a definire il progetto in via tecnica ed economica. Avvieranno tutti gli studi. Pensiamo che nell’arco di un anno si possano iniziare ad avere i primi risultati di rilievo”. I lavori per rendere fruibile il porto rifugio sono attesi da tempo. I fondi necessari per l’escavo e per gli altri interventi sono ingenti, fino a quaranta milioni di euro. “L’Autorità ci ha riferito che i fondi non sono un problema – aggiunge Di Stefano – se ne occuperanno loro così come per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale”. Il percorso prevederà poi l’appalto integrato, con la progettazione esecutiva e i lavori.