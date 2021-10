Portualità anno zero, parte l’era dell’Autorità della Sicilia Occidentale: Monti in città

Gela. Prima un incontro in Capitaneria di Porto, poi la visita al porto rifugio e al porto isola. La prima volta di Pasqualino Monti, commissario dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, in città è stata caratterizzata sia dagli inevitabili incontri istituzionali ma anche e soprattutto dall’osservazione diretta delle strutture portuali locali e delle loro criticità.

Ad accompagnarlo il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri che già nella visita dello scorso 3 settembre, quando venne ufficializzato l’ingresso di Gela nell’Autorità portuale di Palermo, aveva promesso di portare Monti in città il prima possibile.

Il commissario Monti è arrivato in Capitaneria in tarda mattinata, accolto dal comandante Giuseppe Donato e dai parlamentari regionali e nazionali del M5S e del Pd. Presente anche il sindaco Lucio Greco e il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Sammito, oltreché i rappresentanti dei diportisti e dei pescatori.

Al tavolo della Capitaneria sono stati esposti i principali problemi legati alla portualità gelese, a partire dalla necessità di intervento al Porto Rifugio, bloccato non solo dalla sabbia ma dalla mala burocrazia di questi anni, dopo di che l’intera delegazione si è spostata sulle due strutture portuali locali.