Positivi al Covid sotto quota 120, due nuovi casi in città: cinque guariti

Gela. Nonostante il caso dell’operatore sanitario, che nonostante la vaccinazione effettuata è risultato positivo al Covid, in città comunque i numeri sono sempre limitati. Nelle ultime ventiquattro ore, risultano solo due nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Altrettanti pazienti sono stati dimessi dalla degenza ordinaria. I guariti, invece, sono cinque. Asp non ha riscontrato decessi in città. In totale, sono 116 i positivi in città.