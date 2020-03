Positivi titolari di negozio nell’area commerciale di via Venezia, dipendenti in quarantena

Gela. Il personale di un negozio del Centro commerciale naturale di via Venezia si è messo in quarantena. I titolari, marito e moglie, sono risultati positivi al covid-19 e sono in cura presso il territorio ibleo. I coniugi imprenditori, dalle prime indiscrezioni, avrebbero avuto contatti lavorativi in Lombardia e si escluderebbe una loro recente visita alla filiale gelese.