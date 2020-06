Possibile avvertimento a Greco, giovani Lega: “Piena solidarietà respingiamo violenza”

Gela. La Lega giovani solidarizza con il sindaco Lucio Greco, vittima di un possibile atto intimidatorio, che risale allo scorso sabato, con l’incendio delle siepi e del verde che circonda la villetta di famiglia a Manfria. Il coordinatore provinciale Rosario Spina condanna qualsiasi atto di violenza. “Respingiamo questa forma di violenza e siamo vicini al sindaco, dopo quanto accaduto. Non ci possono essere differenze politiche quando si tratta di difendere la legalità e la democrazia”, dice in rappresentanza del movimento provinciale. Il gruppo giovanile della Lega prende posizione, nonostante a livello cittadino i rapporti politici tra salviniani e Greco non siamo mai stati improntati alla collaborazione, anche a causa delle ruggini delle amministrative dello scorso anno, che hanno condotto i leghisti a proporre ricorso per l’annullamento dell’esito delle urne.